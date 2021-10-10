Закон и Порядок

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«Пусть мороз прочистит мозг». Киеву нужны переговоры с РФ о поставках газа?

«Пусть мороз прочистит мозг». Киеву нужны переговоры с РФ о поставках газа?

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата украинского парламента Евгения Мураева о том, что встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского состоится, когда обе стороны придут к общей повестке.

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карла карлова
Нмкакого газа хохляндии.Пусть американцы их своим газом обеспечивают.И переговоров не надо никаких с этими придурками

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