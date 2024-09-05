Офицер ВСУ: российские военные не позволяют украинским собираться в группы

Сбор украинских военных в группы на территории специальной военной операции осложнен действиями российских военных, заявил офицер Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов 4 сентября в интервью для YouTube-канала Politeka.
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