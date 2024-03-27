Развитие Китая открывает новые возможности для глобального роста

В то время как мировую экономику омрачают потрясения и неопределенность, Китай создает новые возможности для бизнеса во всем мире, а также глобального роста в своем стремлении к высококачественному развитию и китайской модернизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)