Ну как так можно?

Любитель нюхать чужие выхлопные газа на своей вкруг затонированной машине ВАЗ-2113 во время поворота с улицы Писарева на Красный проспект в Новосибирске врезался в автомобиль Лада Приора, притормозивший перед пешеходом.
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