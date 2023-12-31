Администратор ресторана в Белгороде рассказала о помощи людям во время атаки ВСУ

Администратор ресторана в Белгороде Юлия Должан, которая находилась на работе в момент обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ), рассказала 31 декабря «Известиям» о принятых персоналом мерах по обеспечению безопасности людей.
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