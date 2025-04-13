В Курортном районе Петербурга запустили мощную дорожную фрезу

Она будет обслуживать и ремонтировать асфальт на крупных объектах В Курортном районе начала работу мощная дорожная фреза, предназначенная для обслуживания и ремонта асфальтобетонного покрытия на крупных объектах, рассказали в пресс-службе администрации Курортного района со ссылкой на главу Комитета по благоустройству Сергея Петриченко.