Народные приметы и поверья на 13 января: ветер подскажет, каким будет лето Даниил АрхаровПриметы и поверья, связанные с 13 января, могут предсказать многое, начиная от характеристик лета и урожая, и заканчивая различными аспектами жизни.
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