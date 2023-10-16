В Минобороны России стартовала IX информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

В крупных населенных пунктах пройдут военно-патриотические шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также показательные выступления различных подразделений.
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