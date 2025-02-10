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Царьград

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НАТО продолжит вооружать Киев: Сырский запросил ракеты и технику

НАТО продолжит вооружать Киев: Сырский запросил ракеты и технику

Киев просит больше оружия, а НАТО обещает не останавливаться.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провёл телефонные переговоры с командующим спецмиссии НАТО по безопасности и подготовке Украины американским генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

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