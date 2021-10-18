РЖД отрезают людей от цивилизации, люди грозят Путиным. Реконструкция железнодорожной ветки в рабочем посёлке оставит граждан без школ, больниц и магазинов

Жители более чем 200 домов под Волгоградом могут оказаться отрезанными от цивилизации. Строения в посёлке Горьковский, точнее в его заполотновской части, попали «под нож» РЖД, которые запустят дополнительные пути прямо по населённому пункту, таким образом, отрезав часть домов от объектов социальной инфраструктуры.