РЖД отрезают людей от цивилизации, люди грозят Путиным. Реконструкция железнодорожной ветки в рабочем посёлке оставит граждан без школ, больниц и магазинов

Жители более чем 200 домов под Волгоградом могут оказаться отрезанными от цивилизации. Строения в посёлке Горьковский, точнее в его заполотновской части, попали «под нож» РЖД, которые запустят дополнительные пути прямо по населённому пункту, таким образом, отрезав часть домов от объектов социальной инфраструктуры.
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