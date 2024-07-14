«Сами разбирайтесь со своей ПВО»: Украина окончательно достала США - Белый дом не сдержался

Белый дом: Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба США раскритиковали Украину за постоянные просьбы предоставить ей системы противовоздушной обороны.
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