В Кировском районе местные жители выращивают цитрусовые прямо в своём дворе

В Кировском районе местные жители выращивают цитрусовые прямо в своём двореКогда-то хозяйка дома посмотрела сюжет о том, как эти фрукты растут в наших широтах и решила заменить свой персиковый сад на лимонный.
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