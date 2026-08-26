Подразделение Hyundai N Performance расширит линейку спортивных моделей: они станут доступнее

В рамках «Дня инвестора» корейская компания рассказала о планах по развитию линейки Hyundai N. Она намеревается провести серьезную трансформацию бренда, расширить модельный ряд и географию поставок автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии