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5koleso.ru

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Подразделение Hyundai N Performance расширит линейку спортивных моделей: они станут доступнее

В рамках «Дня инвестора» корейская компания рассказала о планах по развитию линейки Hyundai N. Она намеревается провести серьезную трансформацию бренда, расширить модельный ряд и географию поставок автомобилей.

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