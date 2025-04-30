Дважды покушавшаяся на жизнь мужа с помощью любовника предстанет перед судом

sledcom.ru/Управление СК РФ по Московской области Жительница поселка Селятино Московской области, которая дважды покушалась на жизнь своего мужа с помощью любовника и в итоге добилась своего, предстанет перед судом.
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