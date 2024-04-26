Ирина Шейк ищет состоятельного партнера: «Нужен известный и при деньгах»

Знаменитая российская модель Ирина Шейк, давным-давно отправившаяся покорять Штаты, теперь ищет нового состоятельного партнера после расставания с американским футболистом Томом Брэди — избранником может стать звезда Голливуда Том Круз.
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