В Петербурге отремонтировали улицы, ведущие к школам и колледжам

Как сообщили 31 августа в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, во Фрунзенском районе дорожники обновили участок Бухарестской улицы от улицы Димитрова до Малой Балканской улицы.
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