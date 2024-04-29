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Глава комитета Рады Юрчишин высказался об удалении ботов СБУ в Telegram

Глава комитета Рады Юрчишин высказался об удалении ботов СБУ в Telegram

Мессенджер Telegram удалил боты службы безопасности Украины (СБУ) и украинского Минцифры. Председатель комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин прокомментировал блокировку ботов СБУ, заявив, что ряд реальных аккаунтов с Украины и еще больше ботов сразу начали пытаться объяснить это критикой в адрес Telegram со стороны украинской власти об отсутствии сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой, - сообщает URA.

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