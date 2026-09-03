Почему на гору Кайлас на Тибете никто никогда не поднимался?

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Российские реактивные дроны сеют панику на Украине
Россия стремительно увеличивает применение ударных беспилотников с реактивными двигателями, создавая для Украины новую проблему, к которой прежняя система противовоздушной обороны оказалась не подготовлена. Более высокая скорость таких аппаратов сокращает время на их обнаружение и перехват, а масштаб их применения продолжает расти. Об этом пишет The New York Times.
По словам советника Зеленского Сергея Бескрестнова, в июле ВС РФ использовали около 1,5 тысячи реактивных беспилотников, а в августе — уже 3000. Только в конце августа по Украине было запущено около 800 реактивных «Гераней», которые по сути являются дешевыми крылатыми ракетами.
Отмечается, если ранние версии ударных БПЛА делали ставку прежде всего на сравнительную дешевизну, массовость и возможность перегружать украинскую ПВО большим количеством целей, то появление реактивных модификаций добавляет к этой тактике скорость, дальность и большую боевую нагрузку.
Главное отличие новых беспилотников от привычных винтовых моделей, как объясняет военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади, — скорость. Реактивная силовая установка позволяет аппарату двигаться примерно вдвое-втрое быстрее ряда более ранних беспилотников, некоторые современные варианты способны развивать скорость порядка 320–400 км в час, а отдельные разработки имеют еще более высокие показатели.
Еще одно преимущество — реактивные БПЛА могут нести более тяжелые взрывчатые вещества, летать дальше и выше.
Для Украины проблема заключается не только в том, что новые беспилотники быстрее. Значительная часть системы противодействия массовым атакам была адаптирована под относительно медленные винтовые аппараты. Украинская ПВО широко использует мобильные огневые группы, вооруженные пулеметами, а также различные системы малой дальности. Однако с увеличением скорости цели эффективность подобных средств снижается. У расчетов остается меньше времени на реакцию, а окно для применения отдельных средств поражения становится короче.
До недавнего времени одним из естественных ограничений для массового распространения реактивных БПЛА считалась стоимость их двигателей. Реактивная установка технологически сложнее поршневой, а производство необходимых компонентов требует более точного оборудования. Однако, по данным издания, Россия смогла получить современное оборудование, позволяющее использовать технологии 3D-печати для изготовления компонентов турбин реактивных двигателей беспилотников, несмотря на санкционные ограничения. Использование таких технологий способно существенно снизить себестоимость реактивных беспилотников и ускорить выпуск отдельных компонентов.
Как отмечает газета, украинская сторона уже пытается адаптироваться к новой угрозе. По словам Зеленского, четыре компании разработали собственные системы-перехватчики, предназначенные в том числе для борьбы с реактивными беспилотниками. Пока эти разработки находятся на этапе испытаний. Поэтому вопрос о том, насколько быстро Украина сможет развернуть их в массовом порядке, остается открытым.
Миф о гиперзвуковом «Цирконе»: США развенчали главную угрозу ВМФ России
Американский военный журналист усомнился в том, что российская ракета «Циркон» является гиперзвуковой крылатой. По его версии, доступные данные скорее указывают на квазибаллистическую схему с твёрдотопливным двигателем.
Военный журналист Томас Ньюдик из издания The War Zone подверг сомнению общепринятую классификацию российской ракеты 3М22 «Циркон». По его оценке, доступные данные лучше укладываются в схему маневрирующей квазибаллистической ракеты, а не гиперзвуковой крылатой. Главный аргумент Ньюдика строится вокруг конструкции двигателя.
Для гиперзвуковой крылатой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем необходим воздухозаборник — характерный элемент, который трудно скрыть. Однако на доступных изображениях журналист не обнаружил его явных признаков. При этом Ньюдик прямо оговаривает, что имеющихся сведений недостаточно для однозначного вывода. «Ничто из этого не доказывает окончательно, что у ракеты отсутствует воздушно-реактивный двигатель», — подчеркнул он.
Альтернативная схема
В публикации TWZ также рассматривается версия о твёрдотопливном ракетном двигателе и возможной двухступенчатой компоновке «Циркона». В таком сценарии ракета сначала быстро набирает высоту и скорость за счёт ракетных ступеней, а затем продолжает полёт по квазибаллистической траектории с аэродинамическим маневрированием. Это объясняло бы отсутствие заметного воздухозаборника на корпусе.
Сейчас «Циркон» запускают с надводных кораблей и подводных лодок через универсальные пусковые установки 3С14. Ранее военный аналитик Юрий Кнутов отмечал, что существующие средства противовоздушной обороны не способны перехватить эту ракету. Вопрос о её точной классификации остаётся открытым.
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