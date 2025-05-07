Юлия Банишевская Враг открыл в русском тылу охоту на лучших спецов русского ВПК. Эти убийства зачастую остаются в тени, но наносят нашей армии не менее болезненный удар, чем когда от рук террористов погибают генералы.
Русских учёных выкашивает невидимый враг: Список не разглашается. На заказчиков указал Луговой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Согласно открытым данным в год ДУМА с 2020 года принимает в среднем 550 законов (ЕЖЕГОДНО!). Сколько из них работает в пользу российскому народу, вопрос открытый. Большинство из принятых законов не исполняется вообще и, более того, даже не известны тем кто их, вроде как, обязан исполнять. Это к вопросу об эффективности работы главного законодательного органа России. Именно такое положение ставит Россию (102 место) в индексе соблюдения законности в мировой классификации на один уровень с такими странами как Филиппины и Того - индекс чуть выше 0.4, то есть 60% законов не работают от слова вообще.
Ответить
1 час.
Диана Мальгинова
Не столько бесстолковых, сколько спящих.
Ответить
27 мин.
Nikolay Stepanov
В тылу пятая предательская колонна, без неё укропы хер что бы сделали!
Ответить
16 мин.
Свежие комментарии