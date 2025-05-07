Русских учёных выкашивает невидимый враг: Список не разглашается. На заказчиков указал Луговой

Alex Nемо

Согласно открытым данным в год ДУМА с 2020 года принимает в среднем 550 законов (ЕЖЕГОДНО!). Сколько из них работает в пользу российскому народу, вопрос открытый. Большинство из принятых законов не исполняется вообще и, более того, даже не известны тем кто их, вроде как, обязан исполнять. Это к вопросу об эффективности работы главного законодательного органа России. Именно такое положение ставит Россию (102 место) в индексе соблюдения законности в мировой классификации на один уровень с такими странами как Филиппины и Того - индекс чуть выше 0.4, то есть 60% законов не работают от слова вообще.