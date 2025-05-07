БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 425 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Так ведь раздают Гражданство Бюрократы и делают это исключительно За Деньги! Как говорят на КоЗа - это бизнес и ничег...Что не так у Росс...
  • Игорь Максаков
    Эту картинку выставил и смонтировал враг России.Что не так у Росс...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Что не так у Росс...

Русских учёных выкашивает невидимый враг: Список не разглашается. На заказчиков указал Луговой

Русских учёных выкашивает невидимый враг: Список не разглашается. На заказчиков указал Луговой

Юлия Банишевская Враг открыл в русском тылу охоту на лучших спецов русского ВПК. Эти убийства зачастую остаются в тени, но наносят нашей армии не менее болезненный удар, чем когда от рук террористов погибают генералы.

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Комментарии
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Alex Nемо
Согласно открытым данным в год ДУМА с 2020 года принимает в среднем 550 законов (ЕЖЕГОДНО!). Сколько из них работает в пользу российскому народу, вопрос открытый. Большинство из принятых законов не исполняется вообще и, более того, даже не известны тем кто их, вроде как, обязан исполнять. Это к вопросу об эффективности работы главного законодательного органа России. Именно такое положение ставит Россию (102 место) в индексе соблюдения законности в мировой классификации на один уровень с такими странами как Филиппины и Того - индекс чуть выше 0.4, то есть 60% законов не работают от слова вообще.
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1 час.
Диана Мальгинова
Не столько бесстолковых, сколько спящих.
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27 мин.
Nikolay Stepanov
В тылу пятая предательская колонна, без неё укропы хер что бы сделали!
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16 мин.
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