Месси обыграл Роналду в суперматче, камбэки «Реала» и «Ман Сити», победы «Барсы» и «Юве», невероятная воля Маррея, 350 тысяч Fan ID и другие новости

1. Месси и Роналду снова встретились и выдали супершоу с девятью голами в товарищеском матче между «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».
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