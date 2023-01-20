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Месси обыграл Роналду в суперматче, камбэки «Реала» и «Ман Сити», победы «Барсы» и «Юве», невероятная воля Маррея, 350 тысяч Fan ID и другие новости

Месси обыграл Роналду в суперматче, камбэки «Реала» и «Ман Сити», победы «Барсы» и «Юве», невероятная воля Маррея, 350 тысяч Fan ID и другие новости

1. Месси и Роналду снова встретились и выдали супершоу с девятью голами в товарищеском матче между «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

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