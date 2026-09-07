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Суть Событий

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Марк Горобец расстался с молодой супругой?

Марк Горобец расстался с молодой супругой?

Несколько лет назад публика активно обсуждала свадьбу режиссера Марка Горобца. Пересуды вызвала большая разница в возрасте у супругов: на тот момент кинодеятелю было 49 лет, а его супруге Александрине едва исполнилось 18-ть.

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