Косметолог Ценина рассказала, как правильно ухаживать за кожей летом

Главные летние враги кожи — солнечные лучи, сухой воздух и появление отеков из-за жары. Какие уходовые средства стоит иметь в косметичке, чтобы избежать негативного влияния теплой погоды, «РГ» рассказала технолог-косметолог Екатерина Ценина.
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