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Новости Тамбова

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Ночью над Тамбовской областью сбили шесть беспилотников

Ночью над Тамбовской областью сбили шесть беспилотников

Происшествия, 46 минут назад Фото: нейросети Читайте также: 16-летнюю жительницу Рассказова отправили в воспитательную колонию за попытку сбыта наркотиков Двоих мужчин в Тамбове будут судить за хранение кокаина и мефедрона Четыре человека пострадали в ДТП со скорой под Моршанском Воздушную атаку отразили в разных частях региона.

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