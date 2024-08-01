Тульский «Арсенал» поменялся с «Аланией» домашними матчами

Тульский «Арсенал» и владикавказская «Алания» поменялись домашними матчами чемпионата Первой лиги. Матч 6-го тура Первой лиги «Арсенал» - «Алания» пройдет 17 августа в Туле, а ответная встреча 18-го тура - в Грозном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии