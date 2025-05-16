В ТОП-10 наиболее дорогих новых автомобилей в России за четыре месяца 2025 года входят самые популярные модели

В список вошли Li Auto L7 и L9, Toyota Highlander, Zeekr 001, "Гелендваген", BMW X5 и Tank 700.Глава "Автостата" Сергей Целиков составил ТОП-10 наиболее дорогих новых автомобилей по продажам в России за четыре месяца 2025 года.
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