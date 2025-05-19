ВАЛЕРИЙ

фон дЫр (далее следует непереводимый набор букв) - главный выгодоприобретатель после разговора двух взрослых мужчин России и юсы. У этой крысы сейчас развязаны руки для того, что она умеет делать очень хорошо - для воровства. Это бесполое существо будет портить воздух на планете своим присутствием до тех пор, пока идет война, и её воровские лапы беспардонно тырят деньги европейцев даже лучше, чем она это делала в период аферы века - "ковидлы".