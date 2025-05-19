Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава Еврокомиссии пообещала продолжить поддержку Зеленского после разговора с Трампом

Глава Еврокомиссии пообещала продолжить поддержку Зеленского после разговора с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала хорошим разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарила его за усилия, направленные на прекращение огня на Украине.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Европейская гитлерша? Гены?
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13 час.
ВАЛЕРИЙ
фон дЫр (далее следует непереводимый набор букв) - главный выгодоприобретатель после разговора двух взрослых мужчин России и юсы. У этой крысы сейчас развязаны руки для того, что она умеет делать очень хорошо - для воровства. Это бесполое существо будет портить воздух на планете своим присутствием до тех пор, пока идет война, и её воровские лапы беспардонно тырят деньги европейцев  даже лучше, чем она это делала в период аферы века - &quot;ковидлы&quot;.
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10 час.
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