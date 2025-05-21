Из-за Владимира Зеленского у Украины не осталось никаких надежд на будущее, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук "Зеленский заявил: Украина не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус.
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