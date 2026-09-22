Выборы в Тульской области прошли на высоком организационном уровне, прозрачно и открыто. Такой вывод сделали члены Штаба общественного наблюдения за выборами в Тульской области в ходе итогового заседания.
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