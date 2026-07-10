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Татар-информ

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Шамиль Садыков поздравил выпускников КФУ с началом пути в журналистике

Шамиль Садыков поздравил выпускников КФУ с началом пути в журналистике

Фото: пресс-служба Центра профессионального развития «Дулкын» На церемонии вручения дипломов Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая КФУ генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков поздравил выпускников направления «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика» и подвел итоги пятилетнего сотрудничества с Казанским федеральным университетом.

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