Местонахождение штаба ЧВК «Вагнер» ВСУ выдал российский журналист

Координаты штаба ЧВК «Вагнер» в Попасной (ЛНР),по которому накануне был нанесен ракетный удар из американских РСЗО HIMARS разведка США, скорее всего, вычислила по фотографии подъезда с номером дома, опубликованной военкором ФАН Сергеем Средой.