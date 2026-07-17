Ларри Джонсон: Линдси Грэм приехал в Вашингтон уже мертвым. Он и в Киеве таким был

Почему-то, мало кому приходит в голову мысль о том, и 5, и 4, и 3, и 2 года назад у нас еще могло не было столько ресурсов, чтобы очень успешно долбить каждый день очень важные цели по всему тылу противника и иметь стратегический запас для ответа, если он понадобится, по любым целям на континенте.

АЛ

Александр Лагуткин

Откуда же они сейчас появились в условиях жесточайших санкций, экономической и политической блокады, резкого снижения притока нефтяных и газовых денег? Восемь лет бандеровцы уничтожали население Донбасса и готовились к походу на Крым. Кому было неясно, чем это должно закончиться. А сейчас даже при отсутствии политической воли руководства, сама жизнь заставила и чистить МО от воров в лампасах, и перестраивать производство на нужды армии. Та же курская трагедия и отчаянное выступление Е.Пригожина в поисках справедливости и правды вынудили перестраивать экономику и армию. Может просто меньше российских денег за энергоресурсы наши барыги стали гнать на Запад? До последнего времени - четыре года этой войны российская нефть из н/п Дружба перерабатывалась на заводах Лукойла в Болгарии и заполняла баки бронетехники ВСУ. Четыре года не трогалась логистика врага, по которой потоком шло вооружение НАТО для ВСУ. А в Россию шел поток цинковых гробов с погибшими нашими защитниками. Интересы российских барыг, прихвативших ресурсы страны и воров-чиновников оказались важнее, чем жизни многих тысяч защитников России. Вам это голову не приходило? Может нужно было не устраивать на ТВ шоу с покатушками на танках конца прошлого века, а всерьёз готовить армию и промышленность к современной войне. Но у генералов из воровского шалмана имени Шойгу были совсем другие интересы. Это и пришлось расхлебывать защитникам России с самого начала СВО.