Галле (ATP). Рублев и Бублик сыграют за титул

Сетка турнира здесь. Terra Wortmann Open Галле, Германия 19 – 25 июня 2023 ATP 500 Призовой фонд – 2 195 175 евро Открытые корты, трава Финал Андрей Рублев (Россия) Александр Бублик (Казахстан) Дата проведения 25 июня, 15.
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