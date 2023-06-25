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Галле (ATP). Рублев и Бублик сыграют за титул

Сетка турнира здесь. Terra Wortmann Open Галле, Германия 19 – 25 июня 2023 ATP 500 Призовой фонд – 2 195 175 евро Открытые корты, трава Финал Андрей Рублев (Россия)  Александр Бублик (Казахстан) Дата проведения 25 июня, 15.

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