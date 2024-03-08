Украл миллион, но «спалился», обронив перчатку (видео)

В Красноярском крае поймали вора, который обронил перчатку при хищении почти 1 млн рублей. Ранее, в середине февраля, в полицию поселка Березовка за один день поступило несколько заявлений о кражах денег из помещений торговой базы на улице Трактовой.
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