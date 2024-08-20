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В Сумы приехали мобильные крематории. Потери противника зашкаливают – "но заканчивать кампанию НАТО не спешит"

В Сумы приехали мобильные крематории. Потери противника зашкаливают – "но заканчивать кампанию НАТО не спешит"

Сегодня 1,5K прочитали В Сумы приехали мобильные крематории шведского и итальянского производства, сообщают инсайдеры в телеграм-каналах.

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