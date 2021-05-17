Asta la vista, Bitcoin.

Для биткоина последние выходные оказались вновь «черными». Криптовалюта несколько дней «топталась» около важного уровня поддержки 47 000$, о котором мы неоднократно говорили, после чего в воскресение продолжила падение и уверенно его преодолела.
Для биткоина последние выходные оказались вновь «черными». Криптовалюта несколько дней «топталась» около важного уровня поддержки 47 000$, о котором мы неоднократно говорили, после чего в воскресение продолжила падение и уверенно его преодолела.
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