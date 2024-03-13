Алексеем Кувакин рассказал о переработке и утилизации батареек

Повсеместное использование батареек создает определенные проблемы при их утилизации. Однако, в нашей стране лишь небольшое количество людей ознакомлено с безопасными и эффективными способами переработки использованных элементов питания.
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