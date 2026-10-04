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Сына после развода растила Галина Волчек, дочь в 17 лет потеряла мать: почему дети Евгения Евстигнеева выросли почти чужими друг другу

Сына после развода растила Галина Волчек, дочь в 17 лет потеряла мать: почему дети Евгения Евстигнеева выросли почти чужими друг другу

9 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. У знаменитого актёра было двое детей — Денис и Мария.

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