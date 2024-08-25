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В пятерке лучших. В США оценили новые российские танки

В пятерке лучших. В США оценили новые российские танки

Танк Т-14 "Армата"© РИА Новости . Максим Блинов В топ-пять лучших танков мира вошли израильский Merkava V, российские T-14 "Армата" и T-90M, американский M1A2 Abrams SEPv3 и южнокорейский K2 Black Panther, пишет американский писатель и журналист Питер Сучу для издания The National Interest.

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