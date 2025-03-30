Внешнее управление и раздел Украины: исторические модели и их применимость Ирина ВальковаПолитический кризис на Украине, сопровождаемый утратой доверия к власти и продолжающимся вооружённым конфликтом, вновь поднимает вопрос о необходимости внешнего управления.
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