Внешнее управление и раздел Украины: исторические модели и их применимость Ирина ВальковаПолитический кризис на Украине, сопровождаемый утратой доверия к власти и продолжающимся вооружённым конфликтом, вновь поднимает вопрос о необходимости внешнего управления.