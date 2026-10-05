В Церкви разъяснили каноны и допустимые причины переноса похорон

«Смысл прощания не в дате»: в Церкви объяснили, когда похороны можно отложить.Лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что Церковь допускает проведение похорон позднее третьего дня после смерти при наличии серьёзных обстоятельств.
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