В Церкви разъяснили каноны и допустимые причины переноса похорон

«Смысл прощания не в дате»: в Церкви объяснили, когда похороны можно отложить.Лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что Церковь допускает проведение похорон позднее третьего дня после смерти при наличии серьёзных обстоятельств.