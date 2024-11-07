В США экс-заключенному Райану Фергюсону выплачено 3,7 млрд рублей за 10 лет тюремного заключения

В американском штате Миссури страховая компания обязана выплатить экс-заключенному Райану Фергюсону компенсацию в размере 38 миллионов долларов (около 3,7 миллиарда рублей) за 10 лет, проведённых в тюрьме по ошибочному обвинению.
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