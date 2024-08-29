Рублев отыгрался с 0:2 в матче против Риндеркнеша и вышел в третий круг US Open

Российский теннисист, занимающий шестую строчку в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Андрей Рублев смог выйти в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Франции Артура Риндеркнеша.
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