Стоит ли платить за косметику для главного автомобильного «триплекса»

﻿﻿Давайте подумаем объективно. Изношенное лобовое стекло ухудшает видимость, а это роскошь, которую нельзя себе позволить на темных российских дорогах, а также портит внешний вид вашего автомобиля, значительно снижая его остаточную стоимость.