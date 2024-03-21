Стоит ли платить за косметику для главного автомобильного «триплекса»

Давайте подумаем объективно. Изношенное лобовое стекло ухудшает видимость, а это роскошь, которую нельзя себе позволить на темных российских дорогах, а также портит внешний вид вашего автомобиля, значительно снижая его остаточную стоимость.
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