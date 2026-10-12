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Царьград

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В Витебске водитель Mercedes поймал грабителя и получил удары кочергой

В Витебске водитель Mercedes поймал грабителя и получил удары кочергой

В Витебске 53-летний автовладелец застал злоумышленника в салоне своего незапертого Mercedes, после чего тот напал на него с кочергой и бутылкой, пытаясь скрыться с похищенным на электросамокате.

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