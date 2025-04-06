Депутат Никитин: людям со стажем от 15 лет положена срочная пенсионная выплата

Мужчины и женщины старше 60 и 55 лет с минимальным страховым стажем 15 лет и имеющие минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов могут рассчитывать на срочную пенсионную выплату, рассказал РИА «Новости» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.