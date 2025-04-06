Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Депутат Никитин: людям со стажем от 15 лет положена срочная пенсионная выплата

Депутат Никитин: людям со стажем от 15 лет положена срочная пенсионная выплата

Мужчины и женщины старше 60 и 55 лет с минимальным страховым стажем 15 лет и имеющие минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов могут рассчитывать на срочную пенсионную выплату, рассказал РИА «Новости» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх