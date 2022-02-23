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Тухель о травмах Ковачича и Зиеша: «Надеюсь, они восстановятся к финалу Кубка лиги»

Томас Тухель высказался о травмах Матео Ковачича и Хакима Зиеша. Полузащитники «Челси» получили повреждения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:0).

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