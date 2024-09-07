Сочинские полицейские задержали подозреваемого в махинациях с арендой жилья

В отдел полиции Лазаревского района города Сочи поступило сообщение от жителя Иркутской области. Заявитель пояснил, что на одном из сайтов в сети Интернет нашел объявление о сдаче в аренду квартиры в Центральном районе города-курорта.
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