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У почти 1,5 млн внедорожников Ram может отказать ABS

У почти 1,5 млн внедорожников Ram может отказать ABS

Stellantis, материнская компания Chrysler, заявила об отзыве 1,46 миллиона автомобилей по всему миру из-за неисправности программного обеспечения в антиблокировочной системе тормозов, которая может увеличить риск аварии.

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