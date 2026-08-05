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ТАСС

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Путин попросил руководство Минобороны и Генштаба доложить о ситуации в зоне СВО

Путин попросил руководство Минобороны и Генштаба доложить о ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства обороны в Москве попросил руководство военного ведомства и Генштаба доложить о ситуации в зоне специальной военной операции.

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