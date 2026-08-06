Бывший нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил свой незабитый пенальти в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года против Хорватии, а также рассказал, какие эмоции переживал после того поражения.
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