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Смолов — о неудачной паненке на ЧМ-2018: «Когда literally трясутся коленки, принимается самое плохое решение»

Смолов — о неудачной паненке на ЧМ-2018: «Когда literally трясутся коленки, принимается самое плохое решение»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил свой незабитый пенальти в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года против Хорватии, а также рассказал, какие эмоции переживал после того поражения.

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